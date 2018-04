Fidži saartel sai tormis surma vähemalt neli inimest

Veel üks inimene on kadunud. Rohkem kui tuhat inimest otsis varju tormivarjenditest. Suurem osa turistide Nadi puhkuselinnast jäi tulvavee alla.

Politseiülem Livai Driu kinnitas interneti vahendusel, et tulvavesi viis kaasa viis inimest ja praeguseks on leitud neli laipa. Kadunud on veel üks 19-aastane noormees, kelle otsingud jätkuvad.