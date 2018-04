Hiinlaste kontrolli kaotanud kosmosejaam lagunes Maa atmosfääri sisenedes

Coming down in flames: Fiery endings for spacecraft https://t.co/nQHh9HpH60 pic.twitter.com/MUO78n7QZO

Kosmoselabor Tiangong-1 saadeti orbiidile 2011. aasta septembris, see lakkas toimimast 2016. aasta märtsis ja selle Maale kukkumiseks valmistuti juba mõnda aega. Asjatundjad kinnitasid, et Tiangong-1 ei tohiks Maale naastes kahju teha. Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) märkis, et viimase 60 aasta jooksul on kontrollimatult Maale kukkunud ligi 6000 suurt objekti ja midagi hullu ei ole juhtunud. CMSEO hinnangul on tõenäosus, et keegi rohkem kui 200 grammi kaaluva meteoriidiga pihta saab üks 700 miljonile.