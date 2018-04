Põlisrahvaste ekspert intervjuus Postimehele: Venemaa näeb isurite appihüüdes riigivastasust

Kuidas on Vene võimudega tegeleda? Esiteks, kas on lihtne oma häält kuuldavaks teha ja teiseks, kas sellest on ka mingit kasu?

Seda on raske öelda, sest on olemas võimude ametlik positsioon isuri ja vadjalaste küsimuses...

Milleks on kultuuri säilitamine?

Jah, aga kohaliku kogukonna eesmärk on päästa tervislik keskkond. Ma saan inimestelt palju kõnesid, kes küsivad, et mis küll toimub. Sest tänapäeval, ma kardan, on juba ohtlik sinna jääda.

Seoses Ust-Luga sadama ja tehastega?