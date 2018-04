Kiiev: separatistid lasid alla OSCE drooni, mis märkas sõjatehnika liikumist

«Kontrolli- ja koordineerimiskeskuse Ukraina pool teatab, et Vene okupatsioonivõimude pealikud rikuvad kolmandat päeva lihavõtterahu, tulistades Ukraina relvajõudude positsioone ja OSCE vaalusmissiooni droone,» seisis terroritõrjeoperatsiooni staabi pühapäevaõhtuses Facebooki-teates.

Missiooni vaatlejate teatel on OSCE vaatlusdroone viimase kolme päeva jooksul kolmel korral tulistatud, kui need on sõjatehnika tagasitõmbamist kontrollinud. Seejuures korraldasid sissid Miussõnskis omalaadse polügooni ja droon tulistati alla. «Kõigil nendel juhtudel oli OSCE missioon sunnitud vaatlusalalt lahkuma,» rõhutas kontrolli- ja koordineerimiskeskuse Ukraina pool.