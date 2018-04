Saksamaa hakkab dokumentideta migrante trahvima

Mees ise väitis, et see on varastatud. Ilma dokumentideta ei saa aga kedagi Baierimaalt Nigeeriasse saata.

Tegu on vaid ühega tuhandetest Saksamaal elavatest välismaalastest, kes ei ole vaatamata asüülitaotluse tagasilükkamisele riigist lahkunud. Kõigil on omad põhjused: kehv tervis, ohtlik olukord kodumaal, riigita olek. Või nagu eelpoolmainitud nigeerlase puhul: dokumentide puudumine.

«Kuid see on seotud ka tõsiasjaga, et üha enam inimesi üritab oma identiteeti varjata, et väljasaatmisest pääseda,» märkis Walter. «Loomulikult ei saa inimene, kes oma passi minema viskab ja oma identiteeti varjab, õigust riigis elada.»