Senaator: Süüriast vägede välja toomine oleks Trumpi halvim otsus

Eelmisel kuul peetud kõnes teatas Trump, et Ühendriigid lõpetavad varsti sõjalise sekkumise Süürias. Trumpi administratsioon on külmutanud enam kui 200 miljoni dollari suuruse Süüriale mõeldud abifondi.

«Süürias on endiselt liikvel üle 3000 ISISe sõduri. Meie väed seal kaitsevad meid ja seda piirkonda,» lausus Graham. «Kui väed lähiajal välja viia, tuleks ISIS tagasi, sõda kurdide ja Türgi vahel läheks käest ära ja Damaskus liiguks iraanlaste kätte.»

Venemaa on Trumpi avaldust aga tervitanud. «Kui USA president teatas vägede peatest äratoomisest Süüriast, tähendab see, et ta peab kinni oma varasematest lubadusest pärast võitu IS-i üle Süüriast lahkuda,» sõnas Venemaa välisminister Sergei Lavrov.