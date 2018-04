Savtšenko õde pöördus abipalvega Trumpi poole

«Ma palun, et pööraksite tähepanu Ukraina praktikale vahistada opositsioonipoliitikuid,» kirjutas Vera Savtšenko 22. märtsil Trumpile saadetud pöördumises, kus ta palub, et kriminaaluurimine Nadia Savtšenko üle toimuks rahvusvaheliste vaatlejate järelvalve all, rõhutades, et vaid sel juhul saab tagada, et tehtav kohtuotsus ei oleks vastuolus inimõigustega ning opositsioonipoliitikut ei mõistetaks süüdi vaid tema veendumuste tõttu.