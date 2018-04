Kanada sooneutraalne hümn Saksamaad ei veennud

Kanada senat otsustas asendada riigihümni «O Canada» sõnad «in all thy sons» («kõigis sinu poegades») sõnadega «in all of us» («kõigis meis»). Muudatus tehti vaid hümni ingliskeelses versioonis, prantsuskeelse versiooni sõnad on erinevad ega sisaldanud erimeelsusi tekitanud rida.