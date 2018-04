Rootsi analüütik õppusest Läänemerel: Venemaa tahab tähelepanu

Kui see on Venemaa eesmärk, siis nad on selle juba saavutanud, ütles Westerlund.

«Olenemata sellest, mis juhtub, on Venemaa järjekordselt tõmmanud meie tähelepanu ja saanud meid arutama riigi sõjalise suutlikkuse üle.»

Venemaa teatas eelmisel nädalal, et korraldab Läänemere lõunaosas raketiõppuse. Üks harjutusaladest paikneb tavatult lähedal Rootsi ja Taani territoriaalvetele.

Westerlundi hinnangul on õppuse sisu kohta raske midagi enne õppuse toimumist öelda. On võimalik, et tavatult kaugel läänes toimuvat õppust ei saanud Venemaa oma tavalistel polügoonidel läbi viia, lisas ta.

«Siiski on tõenäolisem, et sellega tahetakse tõmmata endale tähelepanu,» ütles Westerlund.

«On ka võimalik, et tahetakse tõmmata tähelepanu milleltki muult ära,» lisas ta.

Rootsi avaldas seoses Venemaa õppustega Läänemerel hoiatuse

Rootsi hoiatas täna tsiviilaluseid seoses Läänemerel algavate Vene mereväeõppuste ja raketikatsetustega.

Rootsi merendusvalitsuse esindaja Marie Hallerfelt ütles, et Vene õppused Läänemere lõuna- ja kaguosa kolmes piirkonnas tähendavad, et need alad on kolmapäeva hommikust reede õhtuni liiklusele ohtlikud.

Venemaa õhuliikluse keskjuhtimiskeskus teavitas möödunud nädalal Rootsit, Poolat ja Lätit, et raketikatsetused viiakse läbi 4.–6. aprillini kella 6 hommikul 18ni õhtul, paludes sel perioodil osaliselt sulgeda oma õhuruumi 18 kilomeetri kõrgusel.