KOHALIK VAADE. Ungari valimised võivad pakkuda vastu ootusi suurüllatuse

Pole vist vaja mainidagi, et pühapäevaste valimiste peateema on immigratsioon. Peaminister Orbáni ja tema võimupartei Fideszi jaoks oli teemavalik lihtne, kuna 2015. aasta rändekriis täitis ungarlaste meeled hirmuga. Praegu ei saabu Ungarisse peaaegu üldse sisserändajaid ja paljud arvavad, et just Orbán isiklikult ja tema rajatud piiritara on need, mis kaitsevad riiki migrantide sissevoolu eest.