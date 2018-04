Prantsuse passide vastu protestivad britid pikendasid passihanke perioodi

Valitsus kinnitas, et kahenädalane pikendus hakkas kehtima täna. Valitsuse pressiesindaja sõnul esineb selliseid olukordi regulaarselt ning Gemalto on jätkuvalt hanke esikandidaat.

De La Rue tunnistas, et nende pass maksaks maksumaksjale rohkem, kuid väitis, et see on kõrgeima kvaliteediga ja hankele pakkumise teinud firmade seast tehniliselt kõige turvalisem.