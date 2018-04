Kremli endine tippametnik intervjuus Postimehele: Putini uus eesmärk on tehnoloogia

Kaitse[võime] on üks eeldusi meie arenguks, sest Venemaa piirneb riikidega, mis on kas majanduslikult paremini arenenud või siis on meist üle rahvastiku tiheduselt. Venemaa jaoks on need asjaolud väljakutsed. Riigil on kaks peamist ülesannet: kaitsta oma rahvast ja kindlustada nende heaolu. Kaitsmise ülesanne on juba tehtud. Ümberrelvastumisprogramm tegelikult hakkab ju lõppema.