Briti prints Philipile tehakse puusaoperatsioon

Mure Philipi tervise pärast varjutab ka Meghani ja Harry pulmaplaane. Nimelt tahab Harry olla kindel, et tema vanavanemad saaksid kindlasti pulmadest osa, kuid mure printsi tervise pärast on muutunud tõsisemaks pärast seda, kui märgati, et Philip puudus ülestõusmispühade palvuselt.



Möödunud suvel astus Philip ametlikult tagasi kuninglikest kohustustest ja läks n-ö pensionile.