Putin: loodetavasti paneb OPCW kohtumine Skripali juhtumile punkti

«Me loodame, et nende arutelude käigus pannakse punkt küsimusele, mis juhtus» endise spiooni Sergei Skripaliga, ütles Putin Ankaras enne Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) kolmapäevast kohtumist, mis keskendub 4. märtsi keemiarünnakule Salisburys.

Briti välisministeerium nimetas Venemaa palvel OPCW istungi kokkukutsumist Moskva «järjekordseks pettetaktikaks, mille eesmärk on õõnestada OPCW tööd järelduseni jõudmisel».

Putin ütles, et teda teavitati Briti sõjaväelabori teisipäevasest teadaandest, et labor ei suuda tõestada, et Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamiseks kasutatud närvimürk valmistati Venemaal.

«Seda silmas pidades on eelkõige üllatav kiirus, millega Vene-vastane kampaaniat alustati,» märkis Vene riigipea pärast kohtumist Türgi ametivenna Recep Tayyip Erdoğaniga.

Ta väitis, et ekspertide sõnul võidi selliseid närvimürke toota umbes 20 riigis.

Putin kinnitas, et Venemaa tahab uurimises osaleda ja märkis, et mõlemad keemiarünnaku ohvrid on Vene kodanikud. «Meie huvides on täiemahuline uurimine ja me tahame, et Venemaal lubataks selles osaleda,» sõnas ta.

Erinevalt enam kui 20 Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigist, kes on toetanud Suurbritannia järeldusi ja saatnud riigist välja Vene diplomaate, ei ole Türgi tõtanud nendega liituma. Erdoğan on öelnud, et ei kavatse «pelga kahtlustuse alusel» Venemaa vastaseid samme astuda.

Briti valitsuse teatel viitavad kõik märgid Moskva seotusele mürgitamisega ning Vene valitsus on keeldunud selgitamast, kuidas sai võimalikuks Nõukogude Liidus sõjalisel otstarbel välja töötatud närvimürgi Novitšok kasutamine Suurbritannias . Londoni sõnul oli Venemaal rünnaku sooritamiseks võime, motiiv ja tahe.

«Me pole tuvastanud täpset allikat, kuid edastasime teadusliku info valitsusele, mis seejärel kasutas mitut teist allikat lõppjärelduse kokkupanemiseks,» ütles Briti Porton Downi kaitselabori tegevjuht Gary Aitkenhead teisipäeval Briti telekanalile Sky News.

Aitkenheadi hinnangul on äärmiselt mürgise Novitšoki kasutamine «ilmselt ainult riikliku tegutseja võimuses».

Tema sõnul pole võimalik, et kasutatud närvimürk tuli põhjalike turvakontrollidega Porton Downist.

USA, Suurbritannia, paljud Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid on teatanud alates 26. märtsist enam kui 150 Vene diplomaadi väljasaatmisest solidaarsusavaldusena Suurbritanniale pärast Vene topeltagendi ja tema tütre mürgitamist närvimürgiga Salisburys 4. märtsil.

30. märtsil teatas Moskva, et saadab peegelmeetmena Venemaalt välja 23 Vene diplomaate välja saatnud riigi diplomaadid.

Suurbritannia saatis rünnaku järel riigist välja 23 Vene diplomaati ja nende pereliiget - ühtekokku umbes 80 inimest - ja katkestas Moskvaga kõrgetasemelised kontaktid. Moskva oli enne laupäeva teatanud, et vastab nn peegelmeetmega ja saadab riigist välja 23 Briti diplomaati ning peatab lisaks Briti Nõukogu tegevuse riigis.