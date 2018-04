Honduras on pettunud Trumpi ähvarduses peatada abi andmine

Honduras teatas teisipäeval, et on "ebameeldivalt üllatunud" USA presidendi Donald Trumpi säutsust abi peatamise kohta Kesk-Ameerika riigile Ühendriikide piiri suunas liikuva keskameeriklastest migrantide "karavani" tõttu.

"See vihje meie riigi suunas on meid ebameeldivalt üllatanud. Me lükkame selle täielikult tagasi, sest Hondurase kodanike karavani olemasolu ei ole kindel," ütles valitsuse täidesaatvate küsimuste eest vastutav minister Ebal Diaz avalduses AFP-le.

"Honduras, Mehhiko ja paljud teised riigid, kelle vastu USA on väga lahke, saadavad meie nõrkade immigratsioonipoliitikate tõttu paljud oma inimesed meie riiki. Karavanid on siia teel. Peame võtma vastu karmid seadused ja ehitama müüri," säutsus Trump esmaspäeval.

Teisipäeval säutsus USA president, et "Hondurasest pärit inimeste suur karavan liigub praegu läbi Mehhiko ja suundub meie "nõrkade seaduste" piiri poole. See tuleks peatada enne siiajõudmist. Kaalul on lüpsilehm NAFTA, välisabi Hondurasele ja riikidele, kes lubavad sellel juhtuda. Kongress peab otsekohe tegutsema".

USA piiri poole on iga-aastase ürituse raames liikumas hinnanguliselt 1500 El Salvadorist, Guatemalast ja Hondurasest pärit inimest. Tegemist on Kesk-Ameerika migrantide iga-aastase protestiüritusega, millega avaldatakse meelt osalt migrantide elutingimuste vastu ja osalt selleks, et aidata migrantidel turvalisest USA piirini jõuda.

Trump süüdistas Mehhikot USA-suunalisele illegaalsele immigratsioonile kaasa aitamises ja sellest kasu saamises ning ähvardas kasutada kõnelusi Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) muutmise üle selles küsimuses läbirääkimishoovana.

Diaz süüdistas USA presidenti Hondurase kodanike kasutamises "kongressi survestamiseks migratsiooniseadust reformima". "Honduras on riik, mis on teinud kõige rohkem sobivate tingimuste loomiseks, et meie kaasmaalased riigist ei lahkuks," sõnas minister, lisades, et Tegucigalpa on teinud edusamme kuritegevuse ja muude rännet soodustavate tegurite leevendamisel.