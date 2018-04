USA meedia: Trump on uurimise all

USA president Donald Trump on eriprokurör Robert Muelleri uurimise subjekt, kuid teda ei peeta praegu kriminaalseks sihtmärgiks, edastas päevaleht Washington Post teisipäeval.

Mueller uurib Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa võimalikku kokkumängu 2016. aasta presidendivalimiste eel ja ajal. Trump on korduvalt öelnud, et juurdlus on nõiajaht ning mingit kokkumängu pole olnud.