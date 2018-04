Venemaa Balti laevastik alustas Läänemerel sõjaväeõppusi

Tsiviillennundusamet on nõustunud Venemaa palvel õppuste piirkonnas lennuliikluse sulgema. Liiklust piiratakse 18 kilomeetri kõrgusel ja 40 laiusel alal Läti rannikust. Lennuliiklust on piiratud ka Rootsi ja Poola ranniku lähedal.

Ameti juhi Māris Gorodcovsi sõnul on tegu tavapärase protseduuriga, kuid sellegipoolest on see esimene kord, mil selliseid protseduure Lätis läbi viiakse.

Läti kaitseministeerium kinnitas, et õppusi jälgitakse ööpäevaringselt ning Venemaa on lubanud õppustel kasutatavate laevade ja relvastuse kohta täpsemat informatsiooni.

Rootsi merendusvalitsuse esindaja Marie Hallerfelt ütles, et Vene õppused Läänemere lõuna- ja kaguosa kolmes piirkonnas tähendavad, et need alad on täna hommikust reede õhtuni liiklusele ohtlikud.