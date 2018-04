Salisbury mürgitamise kahtlusalune võis viibida Julia Skripaliga samal lennul

Salisburyst valitud parlamendisaadik Glen teatas Cobra julgeolekubriifingule tuginedes, et täna kuu aega tagasi Salisburys toimunud mürgitamisjuhtumiga võis olla seotud isik, kes viibis Julia Skripaliga samal lennul Moskvast Londonisse.

Gleni sõnul tõstatab paljastus palju küsimusi juhtumi osas: «Kes oli lennul Julia Skripaliga? Kas see isik lahkus mõne tunni pärast Moskvasse? Mis toimus pärast neid sündmusi? See tähendaks ka teiste isikute seotust, sest Novitšokk ei saanud lihtsalt siia saabuda. Kuidas see siis siia jõudis?»