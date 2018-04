KOHALIK VAADE. Türgiga kemplev Kreeka vajab praegu hädasti Venemaa sõprust

Kreeka puhul mõjutas otsuse langetamist ilmselt terve rida põhjuseid. Alates 1. märtsist hoitakse kaht Kreeka sõjaväe ohvitseri vahi all Türgis Edirnes ja nende kinnipidamise põhjused on jätkuvalt ebaselged. Küsimus domineerib poliitilist diskussiooni Kreekas.

Nii helistaski Kreeka peaminister Alexis Tsipras 22. märtsil Vene presidendile Vladimir Putinile, et õnnitleda teda tagasivalimise puhul. Veelgi olulisem oli aga see, et Tsipras palus Venemaa abi Türgi agressiooni vastu Egeuse merel ja Vahemere idaosas ning ka kahe vangistatud ohvitseri küsimuses.