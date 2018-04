Facebook eemaldas üle 270 Vene trollifarmi loodud konto

Facebooki julgeoleku tippametnik Alex Stamos teatas, et suletud on 70 Facebooki kontot, 65 Instagrami kontot ja 138 Facebooki lehekülge. Paljud neist lehekülgedest levitasid ka reklaame, mis on samuti eemaldatud.

«Me teame, et IRA ja teised Facebooki väärkasutavad agendid üritavad pidevalt oma strateegiat muuta, et meie turvameeskonna eest märkamatuks jääda,» lisas ametnik. «Me eeldame, et leiame veel kontosid ja sel juhul võtame ka need maha.»