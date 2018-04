Itaalia populistid viskasid Berlusconi üle parda

81-aastane poliitika-Jeesuseks tituleeritud Berlusconi visati üle parda päev enne ametlike kõneluste algust.

Nimelt teatas populistliku Viie Tähe Liikumist tüüriv Di Maio, et on valmis koalitsioonikõnelusteks praeguse võimuerakonna Demokraatliku Partei ja paremäärmusliku Põhjaliigaga, aga mitte Forza Italiaga. Varem on Viie Tähe Liikumine andnud mõista, et kõnelustele ollakse avatud kõigi erakondadega.

Tõenäoliselt kruvib Di Maio otsus veelgi pingeid paremkoalitsiooni moodustanud Forza ja Põhjaliiga vahel, mille võimude tasakaalu lõi paigast ära Põhjaliiga ootamatult tugevam tulemus Berlusconi partei ees.

«Kõige enam hääli saanud koalitsioon on paremtsentristide oma, see on meie lähtepunkt,» märkis Liiga liider Matteo Salvini. «Me peame kõnelusi Viie Tähega, kuid lükkame tagasi vetod ja käsud.»

Viie Tähe avaldus võib survestada ka Demokraatlikku Parteid muutma oma valimiste eel välja öeldud põhimõtet, et populistidega valitsusse ei minda. Seni on partei oma seisukohta säilitanud, öeldes, et Viie Tähega koalitsiooni moodustamine on vastuvõetamatu.

Itaalia president Sergio Mattarella alustab täna erakondadega uue valitsuse moodustamise ametlikke kõnelusi.

President alustab esmalt läbirääkimisi parlamendispiikritega ja seejärel valimistel väikese toetusprotsendi saavutanud erakondadega. Homme kohtub ta suurima arvu hääli kogunud erakondade esindajatega.

Erakondadest kogus enim hääli ehk 32 protsenti Luigi Di Maio juhitud populistlik Viie Tähe Liikumine.