Usbekistan laseb hirmuvõimu kruvisid lõdvemaks

Alles hiljuti seadis inimõigusteorganisatsioon Freedom House Usbekistani poliitiliste ja ühiskondlike vabaduste poolest enam-vähem samale pulgale Põhja-Koreaga, kuid nüüd, poolteist aastat pärast autokraatliku riigipea Islam Karimovi surma on aina enam märke, et riigis on alanud suurem sula.