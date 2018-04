Zuckerberg annab Kongressi ees tunnistusi tuleval nädalal

Kongressi energia- ja kaubanduskomiteele tunnistuste andmine toimub 11. aprillil ning selle eesmärk on «heita valgust kriitilistele tarbijaandmete privaatsuse probleemidele ning aidata ameeriklastel paremini mõista, mis nende isiklike andmetega veebis toimub,» ütlesid komitee esimees Greg Walden ja demokraat Frank Pallone pressiteates.

Zuckerberg on kutsutud ka koos Google'i juhi Sundar Pichai ja Twitteri Jack Dorsey'ga tunnistusi andma senati õiguskomisjonile. See istung toimub 10. aprillil, ehkki Zuckerbergi osalemise kohta ametlikku kinnitust pole.

Facebook on sattunud skandaali keskmesse pärast seda, kui USA meedia teatas, et Donald Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniameeskonna palgatud andmeanalüüsifirma Cambridge Analytica varastas 50 miljonilt Facebooki kasutaja profiililt andmeid, et luua tarkvara valijate valikute prognoosimiseks ja mõjutamiseks.