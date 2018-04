USA president andis käsu saata rahvuskaart Mehhiko piirile

"Kaitseministeeriumile ja sisejulgeolekuministeeriumile on antud käsk koostööks, et saata rahvuskaart meie edelapiirile abistamaks piirivalves," ütles Nielsen.

"Me näeme endiselt vastuvõetamatut narkootikumide, rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonide ja ebaseaduslike sisserändajate voogu üle meie lõunapiiri. See mitte ainult ei ohusta meie kogukondi ja lapsi, vaid seaduslikku korda. On aeg tegutseda," ütles minister.

Trump lubas juba varem saata sõjaväe Ühendriikide ja Mehhiko piiri valvama, et takistada Mehhiko lõunaosariigist Chiapasest USA piiri poole liikuvat mitmesajapealist karavani, mis protestib osalt migrantide elutingimuste vastu ja osalt selleks, et aidata migrantidel turvalisest USA piirini jõuda.

"Me lõpetame tegevuse," ütles karavani korraldanud ühenduse Piirideta inimesed (People Without Borders, Pueblo sin Fronteras) juht Irineo Mujica.

Trump on korduvalt kritiseerinud kongressi suutmatuse eest karmistada immigratsiooniseadusi ning demokraate tema piirimüüri plaani tõkestamise eest. Ta on varem vihjanud sellele, et sõjavägi võiks aidata piirimüüri ehitada ja see tuleks rajada USA kaitseministeeriumi eelarveraha eest.