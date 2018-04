Suurbritannia: Skripali peal kasutatud mürk pärineb Venemaa salalaborist

Julgeolekuallikate sõnul suudeti närvimürgi päritolu kindlaks teha tänu teaduslikule analüüsile ja luureandmetele. Britid olevat ühe allika sõnul laborist teadlikud olnud juba enne Skripalide mürgitamist 4. märtsil, nüüdseks on väidetavalt kindlaks tehtud, et Salisbury linnas kasutatud mürk pärineb just sellest laborist.

«Me teadsime sisuliselt juba enne esimest Cobrat (erakorraline koordineerimisbriifing), et suure tõenäosusega pärineb see Venemaalt,» sõnas üks allikas.

Julgeolekuallikad ei saa arusaadavatel põhjustel anda sajaprotsendilist garantiid, aga Timesi allikas väitis, et nad on labori asukoha õigsuses veendunud. Samuti usutakse, et Venemaa katsetas eelnevalt ka seda, kas Novitšok on tapmisteks sobilik.

Novitšoki päritolu kindlakstegemine on Suurbritannia maine jaoks oluline, sest viimase nädala jooksul on Skripaliga seonduvat tabanud mitmed skandaalid.

Teisipäeval väitis Wiltshire'is asuva Porton Downi labori juhataja Gary Aitkenhead, et tema labor ei suuda kinnitada Novitšoki pärinemist Venemaalt. Sellest lõikas koheselt kasu ka Venemaa president Vladimir Putin.

Eile pani Briti välisministeerium end piinlikusse olukorda. Pärast Aitkenheadi kommentaare kustutati ministeeriumi ametlikult Twitteri kontolt postitus, kus seisis: «Porton Down tegi kindlaks, et tegu oli sõjalise otstarbega närvimürgiga Novitšok, mis toodeti Venemaal.»

Boris Johnson. FOTO: Matt Crossick/Empics Entertainment/Scanpix

Selle peale küsis Venemaa saatkond Londonis, miks Briti välisministeerium 22. märtsil avaldatud säutsu kustutas?

Briti välisminister Boris Johnson on asjade käigust ette rutanud ja väitis juba nädalate eest täiesti kindlalt, et mürgitamise taga on Venemaa. Selle eest on Johnson ära teeninud vasakpoolse opositsiooniliidri Jeremy Corbyni kriitika, kelle sõnul on Johnson teinud väljaütlemisi ilma tõendeid ootamata. Skripali juhtum on halvasti mõjunud ka Corbyni enda mainele, sest poliitik võtnud Venemaa suunas väga leebe joone.