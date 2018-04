Brasiilia ekspresidenti võib oodata vangla

Häältega 6:5 vastu võetud otsus tähendab, et Brasiilia kõigi aegade populaarseim liider ja 7. oktoobri presidendivalimiste eel kõiki küsitlusi juhtiv Lula võidakse lähipäevil vahistada.

Lula väitel on kõik süüdistused seotud poliitiliselt motiveeritud kampaaniaga, et takistada tal presidendivalimistel kandideerimast. Kandidaatidel on valimistele registreerimiseks aega 15. augustini.