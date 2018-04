CNN: Trump vihastas Süüria tulevikku arutades oma nõunike peale

Julgeolekunõunikega kohtudes olevat Trump pikalt kurtnud selle üle, et USA kulutab Lähis-Idas liiga palju raha. See pole presidendi sõnul Ühendriikidele mingit kasu toonud. Samuti ei mõista ta, miks teised sama piirkonna riigid pole appi tulnud, viidates jõukatele Pärsia lahe riikidele.

Kuigi Trump tegi eile avalduse USA vägede Süüriast lahkumise kohta, olevat ta suure vastumeelsusega siiski oma nõunikke kuulda võtnud ja ei plaani vägede kohest väljatoomist.

Trump on korduvalt oma nõunikega sarved ristanud. Näiteks toimusid emotsionaalsed vaidlused Iraani tuumaleppe, Afganistani strateegia ja kaubandustariifide üle. Eriti närvi pidavat president minema selle peale, kui ta usub, et ühe või teise otsusega ei täida ta valimiskampaania käigus antud lubadusi.

Trump on asunud julgeolekuga seotud ametnikke välja vahetama ja on teinud selgeks, et soovib tiimi vaid neid, kes nõustuvad tema uskumustega. Sellest hoolimata ütles uueks välisministriks saav CIA direktor Mike Pompeo Trumpile, et kohene Süüriast lahkumine oleks viga.

Vasakult: Jared Kushner, Mike Pompeo ja Donald Trump. FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Peatselt tööd alustav uus julgeolekunõunik John Bolton teravaks kiskunud kohtumisel ei osalenud, aga Trump on veendunud, et Bolton toetaks tema seisukohta.

Relvajõud on peaaegu üksmeelsel seisukohal, et USA vägede Süüriast koju toomine oleks viga. See ei klapi kokku Trumpi arvamusega, mille kohaselt «on aeg koju tulla».

Trumpile oli vastu näiteks staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Joseph Dunford, kelle sõnul tähendaks Süüriast lahkumine Venemaa, Türgi ja Iraani jaoks võimalust edendada piirkonnas oma huvisid, mis pole sugugi kooskõlas Ühendriikide nägemusega. Nende riikide liidrid kohtusid sel nädalal Ankaras, et Süüriaga seonduvat arutada.

Kindral Joseph Dunford. FOTO: Manuel Balce Ceneta/AP/Scanpix

Ühe administratsiooni heaks töötava ametniku sõnul olevat kindral Dunford ühel hetkel presidendi käest küsinud, mida ta täpselt Süürias näha tahaks. Staabiülemate ühendkomitee kõneisik keeldus täpsustamast detaile kindrali ja presidendi vestlusest.

President olevat Dunfordi järelpärimise peale väitnud, et tahab terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) vastu suunatud missiooni lõpetamist järgmise kuue kuu jooksul. Kõrged ametnikud, kaasa arvatud kaitseminister James Mattis hoiatasid, et kuus kuud on selleks liiga lühike aeg. Trump nõudis, et see lihtsalt ära tehtaks.

Kohtumisest teadlik olev USA kaitseametnik eitas ajakava arutamist ja seda, et Mattis olnuks saanud ülesandeks vägede väljatoomise võimaluste kaardistamise.

Eile ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders, et Trump sooviks vastutuse kohalike jõudude kätesse anda. «Tahame keskenduda üleminekule kohalikele võimudele ja teha seda viisil, mis välistaks ISISe uue tõusu,» sõnas Sanders.

Üks kohtumise sisuga kursis olev inimene rääkis, kuidas kiire Süüriast lahkumine ja piirkonna taastamiseks mõeldud rahastuse vähendamine võib Süüria tulevikule negatiivselt mõjuda ning muuta ISISe naasmise tõenäolisemaks.

Valge Maja teatas eile, et ISISe vastu võitlemisele ollakse endiselt pühendunud ja seda nähti märgina, et Trumpi soov USA vägede tagasi koju toomiseks ei saa lähiajal teoks. Trump ütles nõunikele, et allesjäänud ISISe osad Süürias tuleb kiiresti hävitada, et väed saaksid koju naasta.

Ta on korduvalt väitnud, et USA vägedel pole regioonis piisavalt toetust ja Sanders kinnitas Trumpi soovi, mille kohaselt tahaks president liitlastelt rohkem toetust näha, sest neil on piirkonnas oluliselt rohkem kaalul. President on eraviisiliselt korduvalt väitnud, et näiteks Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid ei panusta ISISe vastu suunatud võitlusele piisavalt.

Ta on korduvalt sõprade ees kelkinud, et USA regioonist lahkumise järel peaksid nende riikide jõukad monarhid oma eralennukitest ja ekstravagantsest elustiilist loobuma. «Ilma meieta ei peaks te kaks nädalat ka vastu. Teist sõidetaks üle ja peate hakkama kommertslendudega reisima,» olevat Trump ühele sealsele monarhile telefonis väitnud.

Kohtumisel oli Trump optimistlik, et Pärsia lahe riigid hakkavad Süüria stabiliseerimisele rohkem kulutama, näiteks ootab ta Saudi Araabialt nelja miljardi dollari suurust panust. Ametnike sõnul polnud Trumpi optimismi põhjus selge.

Trump kohtus eelmisel kuul Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga ja rääkis sel nädalal telefonis Saudi kuninga ning Katari emiiriga. Väidetavalt arutati ka Süüria küsimust.