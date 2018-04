Londoni haiglad meenutavad jõuguvägivalla tõttu sõjatsoone

Tottenhami piirkonda esindav leiboristist parlamendiliige David Lammy ütles, et tema ringkonnas on olukord praegu kõige hullemas seisus alates 2000. aastast. Tottenham on Londoni üks kõige kriminaalsematest linnaosadest.

Lammy süüdistas ministreid ja politseid selles, et kaotatud on kontroll mitme miljardi naela suuruse narkoäri üle. See on saadiku sõnul aidanud kaasa sellele, et teismelised üle terve riigi on hakanud järjest rohkem narkootikumidega äri ajama. «Seda (narkootikume) saab Snapchati ja WhatsAppi kaudu osta. Lõpuks viib see jõugusõdadeni, mis on vägivallakultuuri veduriks,» sõnas Lammy.