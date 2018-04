Video: USA diplomaadid lahkusid Moskvast

Pärast endise Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamist Ühendkuningriigi pinnal 4. märtsil on leidnud aset terve rida vastastikuseid diplomaatide väljasaatmisi. Brittide andmeil viidi rünnak läbi sõjaotstarbelise närvimürgiga Novitšok, mis on välja töötatud Nõukogude Liidus.

Londoni sõnul on on väga tõenäoline, et rünnaku taga oli Moskva, viimane on kõiki süüdistusi vihaselt eitanud. Suhted Moskva ja Lääne vahel on sestsaadik langenud uude madalseisu.