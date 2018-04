Lavrov: London ei saa eirata Moskva õigustatud küsimusi mürgitamise kohta

Tüli on viinud vastastikuse diplomaatide väljasaatmiseni, Suurbritanniat on sellest toetanud USA, Euroopa Liidu riigid ja teised liitlased.

Lavrovi sõnul rõhutas president Vladimir Putin, et Venemaa on valmis tööga ühinema, ja nõudis, et olukorda uuritaks ausalt ning esitataks tõendid. Lavrov ütles, et Suurbritannia keeldumises nähakse «rahvusvahelise õiguse, diplomaatilise etiketi ja elementaarse viisakuse üle irvitamist».