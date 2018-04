Reform Lätis saadab lapsed kuueaastaselt koolipinki

Läti haridusministeeriumi kantsler Līga Lejiņa selgitas, et koolieelse õppe programmi järgitakse juba 300 lasteaias. 1. klassi avavad lasetaiad peavad selleks taotlema litsentsi ja neid akrediteeritakse kahe aasta jooksul.

Koolieelse hariduse osaks saab ettevalmistus- ehk nullklass, mis on mõeldud viieaastastele. Esimesse klassi peavad minema need lapsed, kes on saanud 1. septembriks kuueaastaseks. Kui lapse sünnipäev jääb ajavahemikku 1. september kuni 31. detsember, võivad vanemad lapse koolitee alguse lükata edasi järgmisse õppeaastasse.