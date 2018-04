Vene võimud ahistavad Ukraina kohta luuletusi kirjutanud endist õpetajat

2014. aasta märtsis postitas Kromõs prantsuse ja saksa keele õpetajana ametis olnud Bõvshev oma Vkontakte suhtluskeskkonna lehele luuletuse, mille pealkirjaks oli «Ukraina patriootidele». Luuletuses kritiseeris ta Venemaa okupatsiooni Krimmis.

Bõvshev ütles väljaandele Meduza, et soovis reageerida, sest tema ema on Ida-Ukrainast pärit ja ka mees ise veetis seal oma lapsepõlve. «Ma pole lihtsalt õpetaja, olen ka kodanik. Mul on oma seisukoht ja ma väljendasin seda luuletusena oma sotsiaalmeediakontol,» sõnas Bõvshev.

2014. aasta mais alustas kohalik prokurör Bõvshevi vastu kriminaalmenetlust ja süüdistas teda vihakõnes. Prokurörid veensid kahte tema õpilast kohtus tunnistusi andma. Õpetaja sõnul üritas ta koolis lastele õpetada oma vanemate austamist, kasutades näitena Ukrainat, kus noored vanemaid austavad. Kohus leidis aga, et Bõvshev üritas tekitada vaenu venelaste ja ukrainlaste vahel.

Ukraina sõdurid. FOTO: Evgeniy Maloletka/AP/Scanpix

Uurijate korraldusel läbi viidud lingvistiline ekspertiis leidis Bõvshevi luuletusest ekstremistlikke ilminguid. Luuletus saadeti analüüsiks ka Moskvasse, aga sealsed eksperdid seda ekstremistlikuks ei pidanud.

Kohus mõistis õpetaja siiski süüdi ja mõistis talle 300 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd ning kahe aasta pikkuse õpetajana töötamise keelu. Keeld muutus 2015. aastal tehtud seadusemuudatusega eluaegseks, sest siis leiti, et ekstremismis süüdi tunnistatud isikud ei tohi enam õpetajatena töötada.

Bõvshev tegi ühiskondlikult kasulikku tööd kohalikku surnuaeda koristades ja äärelinna tänavaid puhastades. Praegu üritab Bõvshev oma juhtumit viia Euroopa Inimõiguste Kohtu ette.

2014. aasta juunis jagas Bõvshev järgmist luuletust, seekord sai pealkirjaks «Ukraina ülestõusnud». Selles kirjeldas ta abstraktselt lahingut venelaste ja ukrainlaste vahel, avaldades toetust pigem ukrainlastele.

Uus luuletus tõi omakorda kaasa vihakõne levitamisega seotud süüdistused ning politsei konfiskeeris ka Bõvshevi sülearvuti. Piirkonnakohus mõistis Bõvshevi õigeks ja ütles, et luuletus polnud ekstremistlik. Talle määrati isegi väike kahjutasu. Mehe õnnetuseks pole tal võimalik raha oma pangakontolt kätte saada, sest tema konto on külmutatud.

Konto tulnuks avada pärast seda, kui ta esimese luuletuse eest karistuse ära kandis, aga võimud seda ei teinud.

2015. aasta septembris lisati mees Venemaa ekstremistide ja terroristide nimistusse, kus talle kuulub praegusel hetkel 1754. positsioon.

2017. aasta jaanuaris algatasid võimud järjekordse vihakõne levitamisega seotud kohtuasja, seekord luuletuse «Ukraina iseseisvuse nimel» avaldamise eest. Luuletuse postitas ta Vkontakte lehele juba 2015. aastal.

Selle aasta veebruaris algatas politsei neljanda uurimise, kus teda süüdistatakse juurdluse takistamises. Mehe advokaadi sõnul põhineb süüdistus ilmselt Bõvshevi sotsiaalmeedias avaldatud postitustel, kus ta on kirjeldanud kohtumõistmist ja ajakirjandusele antud intervjuusid. Bõvshevi sõnul on FSB agendid käinud isegi tema naabrite juures, et «juttu ajada».

FSB töötajad. FOTO: Sputnik/Scanpix

Selle nädala alguses alustasid uurijad järjekordset uurimist, mis on seotud kahe internetti postitatud luuletusega. Väidetavalt oli seal tehtud võimude jaoks «murettekitavaid kommentaare teatud rahvuse suunas».

Hiljem selgus, et jutt käis luuletustest «Vene hing» ja «Korralik peotäis», mis räägivad Venemaa keskkonnaprobleemidest. Bõvshevi sõnul sai ta uurimisest teada teisipäeval, aga talle pole ametlikku süüdistust esitatud.

Ta väitis Meduzale, et väikelinna inimesed väldivad teda ja hoiduvad talle avalikku toetust avaldamast: «Inimesed kardavad isegi minuga kätt suruda. Kõik jooksevad hirmunult. Asi on jõudnud punkti, kus keeldutakse minu paberitest koopiate tegemisest. Nad kardavad, et neist saavad mu «kuritegude» kaasosalised.» Samuti pidi mehe jaoks oma linnas töö leidmine võimatu olema.