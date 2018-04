Türgi ülikoolis toimunud tulistamises sai neli inimest surma

Dogani uudisteagentuur teatas, et rünnak leidis aset Osmangazi Ülikoolis Eskisehiri linnas. Uudisteagentuuri teatel on politsei ründaja kätte saanud ja veretöö pani toime üks ülikooli töötajatest.

Anadolu uudisteagentuur teatas, et surma said ülikooli dekaani asetäitja, sektretär ja kaks õppejõudu. Praegusel hetkel pole rünnaku põhjus veel selge. Ülikooli rektor Hasan Gonen kinnitas CNN-Turk telekanalile nelja inimese hukkumist.

Dogani agentuuri teatel tekkis rünnaku järel ülikoolis paanika ning paljud õppejõud ja õpilased olid šokis. Ründaja kohta on teada, et tegu oli ülikooli teaduriga, kes töötas haridusteaduskonnas. Tulistaja on viidud ülekuulamisele.