Vene riigitelevisioon avaldas väidetava Julia Skripali telefonikõne

Telefonikõne:

Viktoria: Tere?

Väidetav Julia: Tere! Kuuled mind?

Viktoria: Jah, kuulen sind.

Väidetav Julia: Olen Julia Skripal.

Viktoria: Oh, Julka, see oled sina! Ma sain su häälest aru, et see oled sina, aga ma ei mõista. Nad andsid sulle telefoni?

Väidetav Julia: Jah, jah.

Viktoria: Tänu jumalale! Juljaš, kas sinuga on kõik hästi?

Väidetav Julia: Kõik on hästi, kõik on hästi.

Viktoria: Kui ma homme viisa saan, siis tulen esmaspäeval sinu juurde.

Väidetav Julia: Vika, keegi ei anna sulle viisat.

Viktoria: Arvasingi seda. Oh jah.

Väidetav Julia: Tõenäoliselt.

Viktoria: Kui nad selle annavad, siis sa pead ütlema, kas ma saan sulle külla tulla. Ütle, et saan.

Väidetav Julia: Ma ei usu, siin on selline olukord praegu. Hoolitseme selle eest hiljem.

Viktoria: Tean seda kõike, tean seda kõike.

Väidetav Julia: Hiljem, kanname selle eest hiljem hoolt. Kõik on hästi, näeme hiljem.

Viktoria: Kas see on sinu telefon?

Väidetav Julia: See on ajutine telefon. Kõik on hästi, aga peame vaatama, kuidas läheb. Otsustame hiljem. Sa tead siinset olukorda. Kõik on hästi, kõik on lahendatav, kõik (Julia ja tema isa) on paranemas ja elus.

Viktoria: Selge! Kas su isaga on kõik hästi?

Väidetav Julia: Kõik on hästi. Ta puhkab praegu, magab. Kõigi tervis on korras, pole parandamatuid asju. Ma saan varsti välja, kõik on hästi.

Viktoria: Musid, mu jänku.

Väidetav Julia: Nägemiseni.