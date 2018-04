Eurowings värbab Tinderist lendureid ja stjuardesse

Kampaania tarbeks on lennufirma loonud tutvumisäpis endale konto, mis sarnaneb igale teisele kasutajale. Oma huvi ülesnäitamiseks tuleb ekraanil lihtsalt sõrmega paremale libistada ja nähtavale ilmub täiendav info töö kohta ning link kandideerimiseks.

Saadaval on nii osalise kui täistööajaga ametikohad, millele Tinderi kasutajaid meelitatakse hea palga, haiguskindlustuse ning lühi- ja pikamaalendude töötajate võrdse kohtlemisega.

Kuigi kohtingurakendusest töötajate otsimine on täiesti uus samm, on Eurowings varem juba edukalt kasutanud värbamiseks Facebooki ja Twitterit – viimastel kuudel on sotsiaalmeedia abiga leitud 2000 uut töötajat.