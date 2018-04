Briti luurel oli venelaste Novitšoki salalaborist infot enne Salisbury rünnakut

The Timesis eile avaldatud artikli järgi teadsid Briti luureteenistused juba varem salalaborist, kus ametlikult keemiarelvadest loobunud Venemaa Novitšokki tootis. Samuti seda, et venelased tegid katseid, vaatamaks, kas seda saab kasutada mõrvavahendina.

Päev varem väitis Venemaa taas, et Ühendkuningriik süüdistab neid alusetult. Ajendi selleks andis kaitseuuringutega tegeleva Porton Downi labori tunnistus, et nende uurijad suutsid tuvastada küll närvigaasi tüübi, milleks on NSVLis arendatud Novitšok, aga mitte selle täpset tootmiskohta.