Uurijad: veebis on kättesaadav 1,5 miljardit tundlikku dokumenti

Kokku ulatus välja sõelutud ja «vabalt ligipääsetava» informatsiooni maht 12 petabaidini, mis on neli tuhat korda rohkem kui niinimetatud Panama paberite kogus.

«Need failid on vabalt ligipääsetavad kõigile, kellel on elementaarne tehniline taip,» ütles Digital Shadowsi asepresident Rick Holland, lisades, et failidele ligi pääsemiseks ei pidanud uurijad oma isikut tõestama.