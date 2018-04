Saksa kohus vabastas Puigdemonti kautsjoni vastu

Schleswigi kohus leidis, et Puigdemontile Hispaanias esitatud süüdistus mässus pole tema väljaandmiseks piisav, kuna see pole sisult sama kui riigireetmine Saksa kriminaalkoodeksis. Küll aga võib kohtu hinnangul olla väljasaatmiseks piisav Puigdemontile esitatud korruptsioonisüüdistus. Seda asubki kohus nüüd kaaluma.

Schleswig-Holsteini liidumaa prokuratuur oli seisukohal, et Puigdemont sooritas sisuliselt sama kuritöö, mida Saksamaal nimetatakse riigireetmiseks, mistõttu tulnuks ta Hispaaniale välja anda.

«Mässusüüdistus tähendab sisuliselt oletust, et põhiseadusvastane referendum viidi läbi hoolimata sellest, et oodata oli vägivaldseid rahutusi,» selgitas Schleswig-Holsteini prokuratuur, miks Hispaania kolleegidel on õigus.