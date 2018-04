Video: Trumpi kommentaar Stormy Danielsi kohta võib presidendile häda kaela tõmmata

President väitis, et ei teadnud 130 000 dollari suuruse vaikimisleppe kohta midagi. Trumpilt küsiti Air Force One'i pardal, kas ta teab midagi maksest, mille sooritas tema advokaat Michael Cohen valimistele eelneval kuul. «Ei,» vastas napisõnaline Trump.

Donald Trump. FOTO: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

See ühesõnaline vastus oli esimene, mille Trump skandaali kohta mitme kuu jooksul andnud on. Oma lähiringile on Trump väidetavalt korduvalt öelnud, et tal polnud pornonäitlejaga 2006. aastal suhet.

Ärritunud Trump üritas kiiresti edasi liikuda ja küsis: «Mis veel?» Ajakirjanikud jätkasid aga presidendi survestamist ja küsisid, miks Cohen makse sooritas. «Peate seda Michael Coheni käest küsima,» sõnas Trump. «Michael on minu advokaat. Peate Michaeli käest küsima.»

Riigipea sõnul ei tea ta raha päritolust midagi ning polnud ka Coheni jaoks makseks raha eraldanud. Sõnavahetus kestis vaid 25 sekundit, aga selle aja jooksul andis Trump mitu kuud kestnud Danielsi saaga osas esimese tõelise kommentaari.

Väidetava afääri osas on Valgele Majale esitatud küsimusi selle eetilisuse ja legaalse tausta kohta. Nõunikud soovitasid presidendil vältida Danielsiga seonduva avalikku arutamist, kuigi Trump oli väidetavalt põlenud soovist end kaitsta.

Valge Maja on keeldunud vastamast küsimusele, kas Trump teadis midagi Coheni poolt Danielsile 2016. aasta oktoobris tehtud makse kohta. Makse tehti Danielsile vaikimiskokkuleppe eest, mis oli mõeldud selleks, et pornotäht väidetava afääri osas suu kinni hoiaks.

Daniels läks hiljuti kohtusse, et kokkulepe kehtetuks tunnistada, sest Trump polnud seda isiklikult allkirjastanud. Ta on oma kogemusi avalikkusega jaganud näiteks CBSi saatele «60 minutit» antud intervjuus.

Eile ütles Danielsi advokaat Michael Avenatti, et Trumpi väljaütlemised tugevdasid nende kaasust. «Nagu ajalugu on meid õpetanud, siis on üks asi pressi lollitada ja väga erinev on selle tegemine vande all,» sõnas Avenatti.