Lõuna-Korea ekspresidenti ootab pikk vangistus ja hiiglaslik rahatrahv

«Süüdistatav on süüdi võimu kuritarvitamises,» ütles Kim, otsustades, et Park sundis firmasid annetama ühtekokku 77,4 miljardit voni (58,8 miljonit eurot) kahele sihtasutusele, mille tegevust juhtis tema usaldusisik Choi Soon-sil.

Park tagandati ametist pärast seda, kui selgus, et ta on koos oma ammuse sõbra ja vaimse õpetaja tütre Choiga võtnud Lõuna-Korea suurfirmadelt poliitiliste teenete eest kümnete miljonite dollarite ulatuses altkäemaksu.

Ühtekokku on kunagise diktaatori Park Chung-hee tütrele esitatud 18 süüdistust. Endist presidenti on hoitud alates tema tagandamisest ja vahistamisest 2017. aasta märtsis Souli lähedal asuvas kinnipidamiskeskuses.

Park väidab, et on poliitilise kättemaksu ohver, on keeldunud alates oktoobrist kohtuistungitel osalemast, ja on teavitanud kohut, et ei osale ka reedesel kohtuotsuse teatavaks tegemisel.