Briti meedia: Novitšok valmistati Saratovi oblastis

Ajaleht sai teada, et Suurbritannia teavitas oma partnereid sellest eraldi teabetunnis, kus püüti tõestada, et endise topeltagendi ja tema tütre mürgitamise taga on Venemaa.

Seejuures kirjutab The Times, et «edastati teave, mille alusel võib arvata, et Šihanõ laboratooriumi, samasugust kui Suurbritannia oma Porton Downis, kasutati möödunud aastakümnel katseteks, kas Novitšokki saaks tõhusalt kasutada mõrvadeks välismaal».

Briti ajaleht Sun nimetas varem närvimürgi valmistamise paigana Moskva Jassenevo rajooni.

Teabetunni järel saadeti 28 riigist välja 150 Venemaa diplomaati. Luureasutustel olevat informatsiooni selle kohta, et Šihanõ laborit kasutati eelmise kümnendi ajal testimaks, kas Novitšiok võiks olla efektiivne meetod välismaal korraldatavate tapmiste jaoks.

Šihhanõs tuvastatud varud olid väiksemad, kui aine puhul, mida kasutataks lahinguväljale sobivas relvas, mis viitab sellele, et aine kasutusalaks on mõrvad. Suurbritannia keemia-, bioloogilise, radioloogilise ja tuumarügemendi endine ülem Hamish de Bretton Gordon, kes on luureandmetega tuttav, nimetas neid The Timesile väga mõjuvateks.

«Luureandmed, mis Suurbritannial on, osutavad selgelt Venemaale ja Šihhanõle,» ütles de Bretton Gordon. «Pole kahtlust, et venelased nühivad seda praegu maha.»

De Bretton Gordoni sõnul pole alust arvata, et Novitšok võinuks tulla mõnest teisest endise Nõukogude Liidu riigist, näiteks Ukrainast või Usbekistanist.