Moskva küsib: kus on Skripali koduloomad?

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnul võiks koduloomade tervislikust seisundist ja asukohast saada informatsiooni Skripalide mürgitamise kohta. «Meil on usaldusväärset informatsiooni selle kohta, et Skripalidel olid koduloomad,» ütles pressiesindaja teabetunnis.

Tema sõnul on lemmikloomadel juhtumiga otsene seos, sest jutt käib keemiarelva kasutamisest ja mitmetes mürgitamisega seotud teooriates on roll ka Skripalide kodul. «Kus on loomad? Mis seisus nad on? Miks pole Briti pool seda fakti maininud? Me räägime elusolenditest ja kui toksilisi aineid kasutati, siis pidid elusorganismid kannatama,» lausus Zahharova.