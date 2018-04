Galerii: Iisraeli-Gaza piiril läks taas madinaks

Korrespondentide sõnul põletasid palestiinlased rehve ja viskasid kividega teisel pool piiritara olevaid Iisraeli sõdureid. Sõdurid vastasid pisargaasi ja lahingmoonaga. Sündmuskohal viibiva AFP fotograafi sõnul näib, et üks inimene sai kuulitabamuse, kuid tema seisund pole teada.

Tänane meeleavaldus on osa kuue nädala pikkusest protestiaktsioonist, mille eesmärgiks on nõuda palestiinlastele õigust naasta aladele, mis asuvad praeguse Iisraeli riigi territooriumil.

Sajad meeleavaldajad on täna kogunenud erinevate piirilõikude juurde Gaza sektori lõunaosas Khan Yunisest ja ka Gaza linnast idas. Protestijate arv on seni olnud väiksem kui eelmisel nädalal, kuid arvatakse, et meeleavaldajate arv kasvab pärast moslemite reedeseid palvusi.