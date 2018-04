Itaalia politsei vahistas maffiabossi

Itaalia lõunaosas Calabrias öise haarangu käigus arreteeritud Giuseppe Pelle on olnud jooksus alates 2016. aastast ning teda peetakse 'Ndrangheta klanni Pelle-Vottari juhiks. Samuti peetakse Pellet 'Ndrangheta juhtiva nõukogu «La Provincia» liikmeks.

Pelle on mõistetud kaheks ja pooleks aastaks vangi kuritegelikku organisatsiooni kuulumise ja väljapressimiskatse eest. Mullu juulis määrati ta eeluurimise ajaks vangi Reggio Calabria avalike tööde tulu varastamise katse eest.

Organisatsioon on muutunud tänu tulusale uimastiärile mõjukamaks kui Sitsiilias tegutsev Cosa Nostra ja Napolis baseeruv Camorra, teatas endine organiseeritud kuritegevuse prokurör Franco Roberti.

'Ndrangheta maffial nähakse seost ka eelmisel kuul mõrvatud Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki surmaga. Kuciak uuris Slovakkia poliitikutega seotud Itaalia ärimeeste tegevust. Väidetavalt olid ärimeestel sidemed just 'Ndrangheta maffiaga ja praegusel hetkel on ajakirjaniku mõrvaga seoses kahtlusalusena välja toodud just 'Ndrangheta sündikaat.