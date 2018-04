Kas Trumpi üks lähedasemaid liitlasi võib olla Valge Maja suurim lekitaja?

«Kui imestate, kuidas Valges Majas nii palju infot lekitatakse, siis üks põhjus on number üks lekitaja Kellyanne Conway,» kinnitas Kessler, kelle sõnul on Conway rääkinud väga õelalt ja teravalt Trumpi endisest meeskonnaülemast Reince Priebusest, presidendi tütrest Ivanka Trumpist ja tema abikaasast Jared Kushenist, kes on ühtlasi Trumpi vanemnõunik. Kessler lisas, et Conway on avaldanud ka valeinfot.