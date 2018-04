Raport: Saksamaal oli Armeenia genotsiidi juures arvatust suurem roll

Raportis kirjutatakse, et Türgi väed kasutasid Esimese maailmasõja päevil toimunud tapatöö käigus peamiselt Saksamaalt pärit relvi.

Ajaloolaste hinnangul tapeti genotsiidi käigus kuni 1,5 miljonit armeenlast. Global Net - Stop the Arms Trade (GN-STAT) raporti kohaselt aitasid Saksa ohvitserid türklastel tapatalguid korraldada.

Tegu on GN-STATi esimese uurimusega. Kokku koondatakse aktivistid, vilepuhujad, ajakirjanikud, kunstnikud ja teised, kellel on huvi relvakaubanduse vastu. Ette valmistatakse uuringuid illegaalse Heckler & Koch G36 relvade ekspordi kohta Mehhikosse ning USA ja Saudi Araabia vahel eelmisel aastal sõlmitud leppe osas.

Autori väitel pole kunagi korralikult uuritud seda, kes türklastele Esimese maailmasõja ajal relvastust tarnis. Samuti on tema hinnangul tähelepanuta jäänud sakslaste roll Armeenia genotsiidis ja see, kui suurel määral Saksa ohvitserid ise armeenlaste tapmises osalesid.

Pole saladus, et sakslased ja türklased ei usaldanud armeenlasi nende sidemete tõttu Venemaaga. Leiti näiteks Saksa-Türgi ohvitserikorpuse liige ja Osmanite riigi sõjaministri sõbra Hans Humanni sõnad: «Armeenlased juuritakse nende Venemaaga seotud vandenõu tõttu välja. See on raske, aga kasulik.»