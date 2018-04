Hiina spermapank nõuab doonoritelt lojaalsust komparteile

20-45 aastased mehed, kes tahavad spermat anda, peavad «armastama sotsialistlikku emamaad, toetama Kommunistliku Partei juhtkonda, olema lojaalsed erakonna eesmärkidele ning seadust järgivad kodanikud, kes on vabad poliitilistest probleemidest», teatas haigla.

Doonoritele, kelle sperma on piisavalt hea kvaliteediga ja kelle üldtervis on korras, makstakse 5500 jüaani ehk umbes 710 eurot, lisas haigla. Pole teada, kuidas haigla kavatseb tuvastada, kas doonorid täidavad poliitilisi nõudeid. Riikliku tervisekomisjoni sõnul on Hiinas 23 spermapanka ja doonoreid napib.