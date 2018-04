Värskelt moodustatud Saksamaa valitsus on tülis

Vaevaga sündinud koalitsioonileppes on otsustatud, et perede taasühinemise seaduse alusel võib Saksamaale tulla kuni 1000 inimest kuus. Õigus on selleks ainult lähisugulastel.

Sotsiaaldemokraadid püüavad Seehoferi plaani peatada. Välisminister Heiko Maas on kuulutanud, et nad ei ole nõus eelnõuga, mille ainus eesmärk on Saksamaale siseneda lubatute arvu kärpida. Seehoferi parteikaaslased on hoiatanud, et kui sotsiaaldemokraadid koostööd ei tee, on suurkoalitsioonil kriips peal.