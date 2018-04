Kambodžalaste jaoks on õudusunenägu, et tarantlid võivad kontrollimatu jahipidamise ja raadamise tõttu nende toidulaualt varsti kaduda.

Mahlakast arahniidist tüki ampsamine on saanud Kesk-Kambodžas asuvat Skuni linna läbivate kiljuvate turistide meelisülesvõtteks. Linn on sobivalt saanud hüüdnime Spiderville (Ämbliklinn), sest seal on nende külmavärinaid tekitavatele karvajalgadele suur turg.