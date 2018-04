Ülevaade: mis saab nüüd, kui Skripalide seisund pole enam kriitiline?

-Milline on viimane areng Salisbury närvigaasirünnaku juhtumis?

Eile selgus, et endine Vene agent Sergei Skripal ei ole enam kriitilises seisundis ja allub ravile.

Skripal ja tema tütar said novitšoki-nimelise närvimürgitabamuse 4. märtsil unises Salisbury linnas. Haiglasse toimetati ka neile appi tõtanud politseinik Nick Bailey. Neljapäeval ilmus Julia Skripali esimene avaldus, kus seisis, et tema tervis paraneb iga päevaga, kuid juhtum oli segadusttekitav.

Nagu teisedki närvimürgid, mõjutab see ensüümi kehas takistades nii atsetüülkoliini–nimelise kemikaali lagundamist kehas, mis muuhulgas aitab edastada signaale närvide ja musklite vahel. See võib takistada hingamist ja südamelöökide kiirust ning põhjustada koomat ja surma.

Taoliste närvimürkide tabamuse saanud inimeste ravil kasutatakse näiteks atropiini ja rahusteid, et ennetada krampe. Samas sõltub inimese lõplik paranemine tema keha võimekuses toota vajalikku ensüümi ja see võtab aega.

-Kas Skripalite seisundist on võimalik saada aimu novitšoki doosi suurusest?

See pole tõenäoline. Northumbria ülikooli keemiateaduri Michelle Carlini sõnul mõjutavad indiviidi seisundit mitmed asjaolud.

«Skripalid reageerisid mürgile erinevalt – pole teada, kas selle põhjustas nende vanus või tervislik seisund või viis, kuidas see kehasse imendus või, kui suure mürgitabamuse nad alguses said,» ütles Carlin.

Ekspertide sõnul on seda võimatu ennustada, sest novitšoki pikaajalise mõju kohta pole vähe andmeid.

Kui neil esineb neuroloogilisi kahjustusi, võivad need esineda erinevatel viisidel. «Nende hulka võivad kuuluda asjad nagu mõtteprotsessi aeglustumine, füüsilise liikumisvõimekuse vähenemine ja hingamisprobleemid – samas pole meil aimugi, kas midagi sellist võib esineda ka selle juhtumi korral,» ütles Carlin.

«Kõigil, kes on olnud koomas või pikka aega rahustite all viibinud, esinevad mäluprobleemid,» ütles Newcastle’i ülikooli toksikoloogiateadur Chris Morris. Ta lisas, et tõenäolisemalt mõjutab novitšok keskendumist sündmustele, mitte mälu ennast.